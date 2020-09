Beautiful, anticipazioni puntata del 4 settembre 2020: Hope e Thomas annunciano a Douglas il loro fidanzamento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Venerdì 4 settembre si concluderà la settimana di programmazione di Beautiful, che tornerà poi a tenere compagnia ai fan il prossimo lunedì. Le anticipazioni riguardanti la nuova trama, vedranno come Hope e Thomas decideranno di informare il piccolo Douglas della loro decisione di sposarsi. Il bambino non vedrà l’ora che Hope diventi la sua nuova mamma, mentre il resto della famiglia Logan non potrà fare a meno di essere perplessa e preoccupata per la scelta di Hope. Anche Liam sarà contrario alle nozze e non si darà pace. Beautiful, trama del 4 settembre: le sorelle Logan contrarie alle nozze tra Hope e ... Leggi su tutto.tv

