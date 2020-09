Beautiful, anticipazioni americane: ZOE ha una… sorella? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ormai ne stiamo parlando da un po’, ma nelle puntate americane di Beautiful delle prossime settimane partirà davvero un triangolo amoroso che vedrà Zoe Buckingham alle prese con Carter Walton e Zende Dominguez.Leggi anche: Il paradiso delle signore 5 anticipazioni: Marcello e Federico litigano per RobertaL’avvocato non nasconde da tempo l’interesse per la modella e lo ha ora chiaramente palesato, tanto che – tra non molti episodi USA – i due condivideranno il primo bacio di questa loro frequentazione. Le cose andranno bene sia dal punto di vista professionale che privato: Carter avrà una promozione al lavoro e Zoe lavorerà per la Hope For The Future; nel frattempo, troveranno questa “connessione speciale”. Così anticipa il produttore Brad Bell, aggiungendo ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni #PuntateAmericane Spunta una potenziale novità per il futuro... - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 3 settembre: l'inquietante telefonata di Zoe a Thomas - zazoomblog : Beautiful anticipazioni puntata del 4 settembre 2020: Hope e Thomas annunciano a Douglas il loro fidanzamento -… - redazionetvsoap : #Beautiful #Anticipazioni La trama di #domani, #3settembre - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 2 settembre 2020 - #Beautiful #Daydreamer… -