Beatrice Valli, polemica sulle donne senza figli: cancella e si scusa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Beatrice Valli scatena un’accesa polemica sui social con una frase sulle “donne senza figli”: l’influencer cancella tutto e poi si scusa. Beatrice Valli scatena la polemica rispondendo ad una domanda di una follower su Instagram e tirando in ballo le donne senza figli. “E’ faticosa la vita con tre bimbi?”, ha chiesto una fan. “Quando … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Zainsvoice__ : Comunque create polemica su tutto eh Avete frainteso voi, perchè volevate fraintendere, e avete creato un polvero s… - Jada_CJ : Io Beatrice Valli non la seguo però se paragonate l'Università al crescere tre figli, mi sa che ha ragione lei, non avete idea. - seirawasilewski : ah no che falsa che sono, beatrice valli dice che le donne si stancano solo con i bambini quindi nientw - spirosa22 : Per quanto mi riguarda, io lavoro tutte le mattine dal lunedì al sabato, senza un orario preciso e il pomeriggio de… - spirosa22 : Beatrice Valli mi sta simpaticissima, mi piace vedere momenti della sua vita con i bimbi PERÒ non solo ha toppato i… -