Beatrice Valli polemica social sulle donne senza figli: le parole dell’influencer (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mamma per la terza volta da qualche mese Beatrice Valli ex protagonista di Uomini e donne, scelta di Marco Fantini con cui oggi convive si è trovata coinvolta in una polemica social decisamente discutibile. Nelle ore scorse Beatrice ha risposto ad una followers che le chiedeva quanto è difficile lavorare e fare la mamma contemporaneamente. L’influencer ha risposto in modo polemico sottolineando come le donne senza figli possano sentirsi stanche. Ovviamente le parole di Beatrice non sono state accolte molte bene, in molte le hanno risposto e le hanno fatto notare la superficialità delle su dichiarazioni. Una vera e propria bufera social che ha innescato ... Leggi su quotidianpost

