Beatrice Valli, pioggia di critiche contro di lei: la leggerezza le costa cara (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ancora una volta, un triste cliché mina la quiete pubblica. Non sono state certo poche le donne che si sono risentite dinnanzi alle parole di Beatrice Valli, l’ex di Uomini e Donne che forse vittima di troppa leggerezza su una domanda del tutto innocua si è inciampata: “É faticosa la vita con 3 bimbi?“. È il caso di dire che, a rispondere semplicemente “si” o “no”, talvolta col senno del poi, sarebbe stato meglio. Beatrice Valli, la risposta scatena la polemica La vita con 3 bimbi piccoli è indubbio che sia stancante, verrebbe da infuriarsi con chi lo domanda perché potrebbe risparmiarselo. Eppure, una domanda così “scontata” ha scatenato una risposta ancor più irritante per le molte ... Leggi su thesocialpost

