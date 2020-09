Beatrice Valli nella bufera: avrebbe detto che le mamme si stancano di più (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un brutto scivolone purtroppo non passato inosservato quello di Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne sposata con il suo tronista Marco Fantin, nonché mamma di tre splendidi bimbi, compresa la piccola Azzurra, nuova arrivata da qualche mese. Beatrice, rispondendo ironicamente ad una domanda che le era stata posta su Instagram, infatti, avrebbe dichiarato che fatichi a comprendere come una donna senza figli possa davvero definirsi stanca.La risposta, tuttavia, non è piaciuta a molti, scaturendo una vera e propria polemica sui social, in particolar modo Twitter, dove l'influencer è subito entrata in tendenza.Beatrice Valli nella bufera: avrebbe detto che le mamme si ... Leggi su blogo

mionomeecognome : @Marie_Azeglia Ma chi è Beatrice Valli? - toysblogit : Beatrice Valli nella bufera: avrebbe detto che le mamme si stancano di più - eelebs : @calamostro Concordo al 100%! È una delle tante che ha fatto successo facendo Uomini & Donne. Ci sarebbe anche da c… - ChiaraTorrente : Quindi si può essere stanchi solo se si hanno figli, possibilmente tre. Grazie Beatrice Valli, lo terrò a mente qua… - Azzurra_1926 : RT @IndieSdaughter: Beatrice Valli spara puttanate ogni due per tre, sentendosi superiore al resto del mondo solo perché ha dei figli e dev… -