Batterio killer, il virologo: 'Resiste ai farmaci, fenomeno che nel 2050 ucciderà più del cancro' (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Batterio killer dell'ospedale Borgo di Trento a è un patogeno presente 'nell'intestino e nell'ambiente, normalmente innocuo che, però, può trasformarsi in killer' secondo Giorgio Palù, professore ... Leggi su leggo

Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neonatale. Il batterio che ha ucciso quattro bambini nell'ospedale di Borgo Trento a Verona era nel rubinetto della Terapia intensiva neonatale. La vicenda del batterio killer nel reparto dei neonati a Verona.

Sarebbe stato annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter, batterio c ...Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha confermato ad Ansa di aver ricevuto la relazione della commissione ispettiva regionale istituita per far luce sul cosiddetto «caso citrobacter» dell'osp ...