Batterio killer. gli ispettori del ministero della Salute all'ospedale di Verona (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - “Diritto alla giustizia” per le famiglie, dice Luca Zaia, mentre il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, parla della necessità di “fare luce”. E annuncia l'invio degli ispettori del ministero della Salute nel nosocomio della città veneta. E' il momento di indagare sulle eventuali responsabilità della morte di quattro bambini uccisi all'ospedale veronese di Borgo Trento dal Citrobacter annidato in un rubinetto e nei biberon usati dal personale della Terapia Intensiva. Zaia ha chiesto ai vertici dell'azienda ospedaliera di valutare provvedimenti «Non possiamo ripagare in alcuna maniera le vite e le tragedie umane - premette il ... Leggi su agi

