Batterio killer all’ospedale di Verona, la lettera del direttore generale della sanità all’azienda: “Provvedimenti urgenti per i responsabili” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il direttore generale della Sanità del Veneto Domenico Mantoan chiede “verifiche” e “provvedimenti urgenti” al Commissario dell’Azienda ospedaliera di Verona, Francesco Cobello, sull’epidemia da citrobacter all’ospedale della Donna e del bambino di Verona che ha portato alla morte di quattro bambini e all’infezione di altri 90. “Si formula pressante invito ad effettuare tutte le verifiche necessarie ad individuare eventuali responsabilità dei collaboratori e ad assumere tutti i provvedimenti urgenti consentiti dall’ordinamento, anche in via cautelare”, si legge in una lettera inviata ieri dopo la conclusione della relazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

