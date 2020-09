Bassetti contro i no vax: «Ce ne sono anche nel governo, cosa faranno con il Coronavirus?» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) Prima osannato dai negazionisti e dai no vax per aver espresso dubbi sull’attuale gravità della pandemia da Coronavirus, poi finito sotto attacco perché difende i vaccini, anche quelli per l’influenza stagionale, il direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, torna a dire la sua. Difendendo i vaccini: «Pericoloso quello che sta succedendo nel nostro paese anche a livello governativo, ci sono delle posizioni espresse da alcuni politici al governo contro i vaccini», ha detto a Radio 24. «sono curioso di vedere come si comporterà una certa parte politica in autunno e quando avremo il ... Leggi su open.online

