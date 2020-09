Baronissi, sesto caso di Covid-19: donna in ospedale (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – Ancora un caso di positività al Covid-19 nel comune di Baronissi. L’ Asl ha comunicato il contagio e le non buone condizioni fisiche di una signora, in procinto di essere ricoverata in ospedale per gravi malesseri. Isolati presso il proprio domicilio i suoi quattro familiari conviventi: i due genitori e i due figli adolescenti. L’Asl ha provveduto ad informare del contagio il datore di lavoro della signora disponendo l’immediato tamponamento di tutti gli addetti. In pochi giorni a Baronissi sesto caso positivo al coronavirus.“Indossate tutti la mascherina protettiva, osservate il distanziamento sociale, curate rigorosamente l’igiene personale – ha chiesto ... Leggi su anteprima24

