Bari, un positivo nella Scuola allievi finanzieri: “Situazione sotto controllo”. Il sindacato: “Centinaia di corsisti, c’è preoccupazione”. (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le prime segnalazioni sono arrivate nei giorni scorsi da alcuni corsisti della Scuola allievi finanzieri di Bari, piuttosto preoccupati per l’arrivo in caserma di ambulanze e operatori sanitaria in tuta anti-Covid e per la scoperta di un caso accertato di contagio tra gli allievi. Della vicenda si è interessato anche il Siulm (sindacato unitario lavoratori militari) mentre, a confermare il contagio a ilfattoquotidiano.it è stata la stessa Scuola di Bari. “La situazione è costantemente monitorata soprattutto per quanto riguarda potenziali casi sospetti o che presentano una certa delicatezza” spiega il tenente colonnello Giuseppe Laterza, a capo dell’ufficio relazioni con la stampa della ... Leggi su ilfattoquotidiano

In Puglia sono stati registrati 4.283 test per l'infezione da coronavirus e sono stati registrati 68 casi positivi: 50 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 in provincia di Foggia, 3 in ...

