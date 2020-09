Bari, supera i controlli e sale sull'aereo senza carta d'imbarco: multa da 2mila euro e inchiesta interna (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un trentenne ha accompagnato moglie e figlia piccola lo scorso 28 agosto: quando ha cercato di scendere dopo aver aiutato la famiglia con i bagagli, una hostess l'ha fermato scoprendo così che non aveva il biglietto Leggi su repubblica

Ipennata di casi covid in Puglia, sebbene salga il numero dei tamponi che supera quota 4mila. Nella giornata di oggi sono 68 i nuovi casi in base alle informazioni del direttore del dipartimento Promo ...Ha superato indisturbato i varchi aeroportuali riuscendo senza biglietto e senza controlli ad accompagnare moglie e figlia fin sull'aereo in partenza da Bari per Genova. Solo quando dopo avere aiutato ...