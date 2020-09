Bari: sale a bordo dell’aereo senza biglietto, multa di 2064 euro Aeroporti di Puglia: attività ispettiva (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di Francesco Santoro: È riuscito a salire a bordo di un aereo diretto a Genova senza biglietto; ha accompagnato i familiari e solo quando ha cercato di scendere dal velivolo è stato fermato dai membri dell’equipaggio. L’episodio si è verificato lo scorso 28 agosto all’aeroporto di Bari: un operaio di Ceglie del Campo si è visto così comminare una multa di 2.064 euro dalla polizia di frontiera. «È in corso attività di audit interno di Aeroporti di Puglia, per una più puntuale ricostruzione di fatti e circostanze, anche al fine dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori commisurati alla rilevanza dell’accaduto”, si legge in una nota inoltrata ... Leggi su noinotizie

repubblica : Bari, supera i controlli e sale sull'aereo senza carta d'imbarco: multa da 2mila euro e inchiesta interna - NoiNotizie : #Bari: sale a bordo dell'aereo senza biglietto eludendo i controlli, multa di 2064 euro - Foxsaw22AveAle : RT @repubblica: Bari, supera i controlli e sale sull'aereo senza carta d'imbarco: multa da 2mila euro e inchiesta interna - baritoday : Senza biglietto, supera i controlli e sale sull'aereo per accompagnare la famiglia: multa di 2mila euro… - baritoday : Senza biglietto, supera i controlli e sale sull'aereo per accompagnare la famiglia: multa di 2mila euro… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari sale Bari: sale a bordo dell'aereo senza biglietto, multa di 2064 euro Noi Notizie Bari, senza biglietto supera i controlli e sale sull’aereo: indagine interna di Aeroporti

«È in corso attività di audit interno di Aeroporti di Puglia, per una più puntuale ricostruzione di fatti e circostanze, anche al fine dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori commisurati ...

COVID 19 - In Puglia sale ancora il numero dei contagi: 68, di cui ben 50 nel barese

Sette casi in provincia di Taranto: uno riguarda un persona arrivata dall’Albania, 3 sono contatti di casi già noti al dipartimento di prevenzione. 3 casi invece riguardano una Rsa di Ginosa (ma ve ne ...

«È in corso attività di audit interno di Aeroporti di Puglia, per una più puntuale ricostruzione di fatti e circostanze, anche al fine dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori commisurati ...Sette casi in provincia di Taranto: uno riguarda un persona arrivata dall’Albania, 3 sono contatti di casi già noti al dipartimento di prevenzione. 3 casi invece riguardano una Rsa di Ginosa (ma ve ne ...