Barcellona, ecco le maglie per la prossima stagione: anche Messi tra i testimonial (Di mercoledì 2 settembre 2020) Momenti caldi per il futuro di Lionel Messi. Il padre e agente della Pulce è arrivato a Barcellone, dove nel pomeriggio incontrerà Josep Maria Bartomeu, presidente dei blaugrana, per discutere del futuro del calciatore. Intanto, la società catalana ha pubblicato un post sui social per mostrare la maglia che i giocatori indosseranno nelle partite in casa della prossima stagione. Tra i testimonial, oltre a Piqué, Griezmann e de Jong, è comparso anche il fenomeno argentino. Leggi su sportface

