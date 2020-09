Ballando con le stelle, un’altra batosta per Milly Carlucci: la decisione dopo il caso ‘coronavirus’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milly Carlucci, l’annunco è ormai ufficiale. Momenti di preoccupazione dopo la scoperta della positività al virus dei due concorrenti di Ballando con le stelle, Daniele Scardina e Samuel Peron, ma il programma riprende la sua corsa. Lo slittamento di una settimana rispetto alla data prevista, ma la conduttrice si dice pronta a proseguire l’avventura sul piccolo schermo. Una data da poter segnare sul calendario di molti italiani quella del 19 settembre che vedrà la conduttrice Milly Carlucci nuovamente alla guida dl timone del suo Ballando con le stelle 2020. Il rallentamento delle prove in seguito ai casi di positività al virus dei due concorrenti non ha dunque apportato clamorose modifiche alla ... Leggi su caffeinamagazine

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - sarahgarofalo9 : RT @theweirdSofi: Ammirate Can nero di gelosia perché pensa che Sanem stia ballando con Fabbri e poi felicione quando scopre che si è inven… - hugmexric : RT @theweirdSofi: Ammirate Can nero di gelosia perché pensa che Sanem stia ballando con Fabbri e poi felicione quando scopre che si è inven… - SabrySar : RT @theweirdSofi: Ammirate Can nero di gelosia perché pensa che Sanem stia ballando con Fabbri e poi felicione quando scopre che si è inven… -