‘Ballando con le stelle 2020’, posticipata la messa in onda: ecco quando vedremo la prima puntata (e le parole di Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fatica a partire quest’anno Ballando con le stelle. Inizialmente previsto a fine marzo, il talent show di Rai Uno guidato da Milly Carlucci era stato rimandato a settembre per organizzare tutto al meglio tenendo conto delle misure di sicurezza che la pandemia globale ancora in corso rende assolutamente necessarie. La partenza di questa 15esima edizione del programma sembrava finalmente prevista per sabato 12 settembre, ma i due casi di positività al Covid 19 riscontrati nel cast, quello del maestro Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina, hanno sicuramente messo in difficoltà e soprattutto rallentato la preparazione dello show, che a questo punto – come ha annunciato una delle giurate del talent Selvaggia Lucarelli – partirà la settimana dopo: “La ... Leggi su isaechia

