‘Ballando con le stelle 15’, è scoppiato l’amore tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Le foto che hanno scatenato il gossip (Di mercoledì 2 settembre 2020) Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono due dei protagonisti che prenderanno parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci che partirà il 19 settembre, invece del 12 settembre come era stato previsto per via di due casi di positività al Covid-19. Sia Elisa che Raimondo sono reduci da due storie d’amore importanti: il ballerino è stato dapprima sposato per oltre dieci anni con la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi Francesca Tocca – che ha da poco messo la parola fine alla sua relazione con Valentin Dumitru – e poi è stato avvistato in compagnia di Paola Leonetti; mentre la Isoardi è stata la compagna per tanto tempo di Matteo Salvini. Adesso ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre. Una settimana in più per trovare un vestito dece… - fabiocaninoreal : La prima puntata di Ballando con le stelle slitta al 19 settembre in modo che tutto sia a posto! anche la mia dieta… - stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - Tony969696 : RT @361_magazine: Slitta la messa in onda di #BallandoConLeStelle - Tony969696 : RT @tempoweb: Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle. Cosa farà con Milly Carlucci #robertabruzzone #ballandoconlestelle #millycarlucci… -

