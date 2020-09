Bale: «Il Real Madrid mi complica le cose. Ho provato ad andarmene» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gareth Bale ha commentato il rapporto difficile con il Real Madrid: le dichiarazioni dell’attaccante gallese Gareth Bale, attaccante del Real Madrid, ha parlato del rapporto tribolato con la dirigenza dei blancos. Real Madrid – «Vedremo cosa succederà, c’è tanto tempo ancora in questa finestra di mercato e ce ne saranno anche un altro paio. Il tempo dirà ma penso che dipenderà dal Real Madrid. Ho provato ad andarmene un anno fa ma hanno bloccato tutto all’ultimo secondo. Era un progetto che mi affascinava ma non si è materializzato. Ci sono stati altri casi in cui abbiamo provato ad andare ma il club ... Leggi su calcionews24

