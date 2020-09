Azzolina, altra bomba: denunciata dalla mamma. Slavina giudiziaria su ministra e governo. Salvini: "Giusto, non voglio un'Italia così" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Altri grossi guai in arrivo per Lucia Azzolina. Non c'è solo la sfiducia in aula annunciata da Matteo Salvini alla riapertura dei lavori parlamentari. La ministra dell'Istruzione verrà denunciata da Rosi Pennino, presidente di ParlAutismo, l'associazione che riunisce i genitori di bimbi e ragazzi autistici. Già durante il lockdown, con le scuole chiuse, la loro situazione è stata drammaticamente derubricata dall'agenda del governo. Ma ora, con la riapertura degli istituti, il caos dei professori rischia di lasciarli nuovamente fuori da tutto. "Per i nostri figli disabili niente scuola, ora denunciamo la Azzolina", ha accusato la Pennino. Avrà l'appoggio di Salvini: "Io sto con questa ... Leggi su liberoquotidiano

thexmoonchild : RT @accirtbucchi: prima di dire 'voglio un'altra quarantena per stare a casa guardare netflix e non vedere le persone, azzolina chiudi le s… - alc0lista : @monicagcllerr fanno una minchiata una dopo l’altra e l’azzolina pure se ne esce “scriveremo la storia”, come se da… - accirtbucchi : prima di dire 'voglio un'altra quarantena per stare a casa guardare netflix e non vedere le persone, azzolina chiud… - Justpedrito : @virginiaraggi @chrcapuano @AzzolinaLucia Cioè, tu che fai pubblicità alla Azzolina? Quella già sta messa male, tu… - brongosalvatore : RT @PossibileIt: Secondo Azzolina tutto si risolve con la 'call veloce'; il Ministero ha dato 3 giorni per fare domanda in un'altra regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina altra Banchi singoli, un’altra grana per Azzolina e Arcuri: è corsa contro il tempo Orizzonte Scuola Supplenze, pasticci anche in Sardegna: la Gilda pronta a diffidare Azzolina

“Sarebbe dovuta essere una rivoluzione copernicana destinata a migliorare di gran lunga il meccanismo delle nomine dei supplenti e, invece, si è rivelato un pasticciaccio brutto che sarà foriero di in ...

Sinner, volo spezzato (Cocchi). I crampi beffano Sinner (Barana)

Non te lo meritavi, Jannik […] La favola di Jannik Sinner allo Us Open finisce nel peggiore di modi. Con il 19enne altoatesino fermato a un passo dal passaggio al secondo turno. Uno psicodramma durato ...

“Sarebbe dovuta essere una rivoluzione copernicana destinata a migliorare di gran lunga il meccanismo delle nomine dei supplenti e, invece, si è rivelato un pasticciaccio brutto che sarà foriero di in ...Non te lo meritavi, Jannik […] La favola di Jannik Sinner allo Us Open finisce nel peggiore di modi. Con il 19enne altoatesino fermato a un passo dal passaggio al secondo turno. Uno psicodramma durato ...