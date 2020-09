Avvocati e commercialisti: ripristinare lo svolgimento delle udienze (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fisco, le richieste di Avvocati e commercialistiLa necessità del contraddittorio processualeLa ripresa delle udienzeFisco, le richieste di Avvocati e commercialistiTorna su Bisogna tornare a far svolgere le udienze in forma pubblica. La richiesta arriva dai Consigli nazionali dei commercialisti e degli Avvocati (Cnf E Cndcec), in una lettera inviata ad Antonio Leone, presidente del Consiglio della giustizia tributaria. Per questo motivo, i due Consigli chiedono che vengano assunte «le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale». La necessità del contraddittorio processualeTorna su Alla base ... Leggi su studiocataldi

StudioCanu : Avvocati e commercialisti: ripristinare lo svolgimento delle udienze - MProfessionisti : Avvocati e commercialisti, udienze tributarie (di nuovo) pubbliche - fisco24_info : Giustizia tributaria: ripristinare l’attività giudiziaria in forma pubblica: E’ indispensabile garantire l’uniforme… - GennaroElisa : @FedericoMorchi1 @Francesca70527 @DamianoForesti @borghi_claudio @RinaldoAlviano @strange_days_82 Macchinari e attr… - sabahelher : Come vedete il cittadino medio è oppresso dalle #tasse sul #lordo che non ha Mai visto e paga tutti i #tributi loca… -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocati commercialisti Avvocati e commercialisti: ripristinare lo svolgimento delle udienze Studio Cataldi TALEA rafforza il dipartimento litigation d'impresa

Il primo di settembre è entrata in TALEA Tax legal Advisory come Senior Associate l'avv. Cinzia Maggioli. Cinzia ha maturato presso primari studi milanesi una significativa esperienza in materia civil ...

Processo tributario, Cnf e Cndcec, ripristinare l'udienza pubblica

Un appello ad "assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale". Lo rivolgono i Consigli nazi ...

Il primo di settembre è entrata in TALEA Tax legal Advisory come Senior Associate l'avv. Cinzia Maggioli. Cinzia ha maturato presso primari studi milanesi una significativa esperienza in materia civil ...Un appello ad "assumere le iniziative più opportune al fine di garantire la uniforme ripresa dell'attività giudiziaria in forma pubblica sull'intero territorio nazionale". Lo rivolgono i Consigli nazi ...