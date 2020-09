Avellino-Castaldo, questo matrimonio s’ha da fare: la situazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Continua a ritmi serrato il mercato dell’Avellino. Il direttore sportivo Salvatore Di Somma in costante aggiornamento con il tecnico Piero Braglia lavora per rinfoltire la rosa. Il dirigente stabiese è prossimo alla stretta per il ritorno in Irpinia di Gigi Castaldo. Di Somma in sinergia con il procuratore del bomber Ernesto De Notaris hanno trovato la quadra con la Casertana. Nei prossimi giorni o ore è atteso il comunicato da parte della società di Terra Lavoro che libererà l’attaccante di Giugliano. L’arrivo, salvo ulteriori slittamenti, dovrebbe avvenire tra venerdì o al massimo sabato. E’ attesa. Attesa finita per Mario Nikolic che nella tarda serata è atterrato in Italia. Il croato, dopo essersi negativizzato, dovrà ... Leggi su anteprima24

