Avedisco, vendita diretta reale opportunità per donne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set. (Labitalia) - Le ricadute provocate dall'emergenza Coronavirus negli ultimi mesi hanno inciso profondamente sulla stabilità del mondo del lavoro e, nonostante il lieve aumento dell'occupazione su base mensile registrato a luglio continua a crescere il numero di persone in cerca di impiego. In questo contesto di incertezza occupazionale, Avedisco (Associazione vendite dirette servizio consumatori) sottolinea quanto la partecipazione delle donne al mondo del lavoro sia un tema prioritario per la ripartenza dell'economia. A discapito del segnale positivo registrato a luglio 2020, infatti, il tasso di occupazione femminile, pari al 48,9%, continua ad essere inferiore di 18 punti percentuali rispetto a quello maschile, marcando un ampio divario di genere nel mondo del lavoro. Diversa la situazione nell'ambito della ... Leggi su liberoquotidiano

AVEDISCO: LA VENDITA DIRETTA COME REALE OPPORTUNITÀ PER L'OCCUPAZIONE FEMMINILE

