Avamposti – Dispacci dal confine, su Nove arriva la docuserie sulle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal 2 settembre, in prima serata, sul Nove, arriva Avamposti - Dispacci dal confine, una docuserie che punta a raccontare la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri. Cinque le puntate previste, firmate dall'autore Claudio Camarca (già alla narrazione de Lo Squadrone e Spaccio Capitale) e realizzate da Clipper Media. Il programma racconterà la vita all'interno delle Stazioni dei Carabinieri dove vengono quotidianamente affrontate le vicende di tanti esclusi, i traffici delle narcomafie e gli illeciti di piccoli e grandi criminali, rappresentando l’unica Istituzione ... Leggi su blogo

_Carabinieri_ : Stasera in prima serata su Canale Nove, la prima puntata di “Avamposti”, la serie dedicata al lavoro quotidiano di… - AngeloTofalo : Questa sera, in prima serata su Canale Nove, parte la serie “Avamposti” per raccontare il lavoro quotidiano dei… - toysblogit : Avamposti – Dispacci dal confine, su Nove arriva la docuserie sulle Stazioni dell'Arma dei… - GuidaTVPlus : 02-09-2020 21:32 #Nove Avamposti #StaseraInTV - Antonella_Saia : Sbarca sul canale Nove la serie tv Avamposti - Dispacci dal confine -