Autostrade, accordo vicino tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Autostrade, Atlantia e Cassa depositi e prestiti si avvicinano a un accordo dopo un’estate all’insegna della tensione. Caso Autostrade, si sblocca la trattativa tra Atlantia e Cassa depositi e prestiti per la creazione della nuova società che andrà a gestire buona parte della rete autostradale italiana. La valutazione di Atlantia potrebbe rappresentare la possibile chiave di volta della trattativa La possibile svolta arriva dalla valutazione di Atlantia, che si aggirerebbe intorno agli undici miliardi. Notizie e indiscrezioni che hanno effetti concreti in Borsa, con la società che guadagna fino all’otto per cento. fonte ... Leggi su newsmondo

