Aule inagibili, senza bidelli e senza insegnanti: così riparte la scuola della Azzolina (Di mercoledì 2 settembre 2020) Povera scuola. Povera scuola italiana. Come sanno studenti, insegnanti, segreterie e famiglie, la nostra scuola è dunque ripartita. Sono stati fatti i primi collegi dei docenti, c’è stata l’entrata in servizio di chi ha preso una nuova cattedra, ed è stata effettuata per quanto possibile la pianificazione dell’anno. E in molti istituti sono anche iniziate le lezioni di recupero per 500mila studenti che devono colmare le lacune dell’anno precedente, quello bloccato dal lockdown e continuato con la didattica a distanza. E qui veniamo al primo paradosso di questa ripresa: in molti casi infatti i buchi di apprendimento sono stati causati dalla didattica a distanza, e in molte scuole si dovrà ricorrere ancora a quella per recuperare. Perché? Perché i lavori di ... Leggi su ilparagone

Lezioni di recupero al via, in molti istituti mancano i banchi monoposto: «Mancano gli insegnanti»: i sindacati denunciano il rinvio dei concorsi ROMA. La scuola italiana è ripartita. Ieri i primi col ...

Beffa al quarto circolo di Frosinone, otto classi senza aule: si corre per la soluzione

«La sede alternativa per la media Campo Coni (ex Umberto I) non va bene». Sono ore decisive per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della riapertura delle scuole di Frosinone il 14 settembre.

«La sede alternativa per la media Campo Coni (ex Umberto I) non va bene». Sono ore decisive per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della riapertura delle scuole di Frosinone il 14 settembre.