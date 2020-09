Atalanta, Gasperini sicuro: “Peggio il ritardo di organico, non il calendario” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Archiviata una stagione da protagonista su ogni fronte, l'Atalanta programma al meglio il futuro più immediato. I bergamaschi sperano di riuscire a replicare l'incredibile rendimento mostrato negli ultimi tre mesi, anche se ripetersi è sempre una missione ben più complicata dell'impresa iniziale.caption id="attachment 984793" align="alignnone" width="1024" Muriel Gasperini (getty images)/captionPREOCCUPATOIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza il calendario della Serie A ai microfoni dei canali dell'Atalanta: "Quel che mi preoccupa di più non è tanto il calendario, che riserva sulla carta periodi più o meno difficili, quanto piuttosto il ritardo di organico e di tempo: ci stiamo allenando in pochi, anche se inizieremo il 26 la cosa mi fa ... Leggi su itasportpress

