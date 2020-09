Atalanta, Gasperini: “Calendario? Avremo un inizio impegnativo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Sarà un inizio impegnativo, perché le prime tre trasferte saranno Roma con la Lazio, Torino e Napoli. Tre gare molto difficili, poi in casa ci sarà il Cagliari”. Sono queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, a commentare il calendario della Serie A 2020/21. “Sulla carta ci sono periodi più difficili di altri, l’importante è arrivare bene. E’ quello che mi preoccupa di più ora, non tanto il calendario. Ci stiamo allenando davvero in pochi, siamo in ritardo di organico, di settimane anche se inizieremo il 26”, ha aggiunto. Il tecnico ha poi concluso commentando il doppio impegno in Champions: “Poi dopo la quarta giornata inizierà anche la Champions, sembra distante ma mancano poche settimane. Quando si entra in quel ... Leggi su sportface

