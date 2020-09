Asus ZenFone 7 e 7 Pro, sbarcano in Italia gli smartphone con fotocamera rotante e supporto 5G (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo la presentazione, avvenuta solo lo scorso 26 agosto, Asus ha annunciato che da oggi è possibile preordinare in Italia ZenFone 7 e ZenFone 7 Pro, i due smartphone top di gamma caratterizzati dalla presenza di un’insolita fotocamera rotante. I due dispositivi condivideranno però anche molte altre caratteristiche, mentre si distingueranno per il processore adottato, che sarà comunque in entrambi i casi molto potente. Come dicevamo, entrambi dispongono di una flip camera meccanica che consente di avere lo stesso comparto fotografico sia per scattare foto sia per scattare selfie, composto da un sensore principale da 64 Megapixel, grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x. Quest’ultimi due sensori ... Leggi su ilfattoquotidiano

