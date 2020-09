Arthur: “Qui accolto benissimo. La Champions è un obbiettivo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Continuano le parole di Arthur nella sua presentazione ufficiale alla Juventus: “Il progetto è ambizioso e la Champions è un obbiettivo, lavoreremo con tutte le nostre forze per provare a vincerla”. Nuovamente si parla della posizione in campo prediletta dal brasiliano: “Io amo giocare in tutte le posizione del centrocampo e non credo ci siano problemi sulla mia collocazione tattica”. Anche un accenno sul mercato e sul possibile arrivo del suo ex compagno Suarez in bianconero: “Non ho parlato con lui e non so quale sia la sua situazione in Spagna, posso solo dire che è un grande giocatore”. Infine l’ultimo passaggio sul prossimo campionato e sui primi giorni a Torino: “Seguo la Serie A da tempo, qui il livello è alto, tutti lo sanno. La prossima stagione sarà difficile ma ... Leggi su alfredopedulla

