Arsenal-Sheffield: il club apre parzialmente gli spalti dell’Emirates al pubblico (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Arsenal ha annunciato che aprirà parzialmente gli spalti dell’Emirates al pubblico in occasione della gara di Premier League contro lo Sheffield del 3 ottobre. “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato molto duramente con le autorita’ competenti per riportare i tifosi negli stadi, e in particolare all’Emirates Stadium, con capacita’ ridotta – ha spiegato il club in una nota ufficiale – Sebbene la nostra partita casalinga contro il West Ham United di domenica 20 settembre si giochera’ a porte chiuse, sulla base delle attuali linee guida del governo del Regno Unito speriamo di essere in grado di accogliere i tifosi all’Emirates Stadium con una capacita’ ridotta dalla partita dello Sheffield United in ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal Sheffield Arsenal-Sheffield: il club apre parzialmente gli spalti dell'Emirates al pubblico Sportface.it Ibrahimovic non se l'è sentita di sfidare il malocchio del numero 9 del Milan

I numeri, nel calcio, sono importanti. No, non dico i “numeri”, quelli da circo estratti alla bisogna come una stentorea, ma ormai un po’ trita, didascalia dal vocabolario di un ben noto telecronista ...

Sport - Intendo quelli che i calciatori si mettono addosso. Importanti lo sono in verità sempre stati, o almeno a partire da quando, il 25 agosto 1928, i giocatori di Sheffield Wedsneday-Arsenal scese ...

