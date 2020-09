Arriva un fondo speculativo Usa e nasce FiberCop. L’Italia perderà anche la fibra ottica? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – È notizia fresca, di questa notte. Eppure il silenzio dei media è assordante per un avvenimento così importante, in un campo strategico come quello della fibra ottica. Cos’è successo? Proviamo a spiegarci: il Cda di Tim, riunitosi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato l’accordo con il fondo americano Kkr Infrastructure che, per 1,8 miliardi, entra nella newco FiberCop con il 37,5%. Quasi il 40% di questa nuova entità sarà in mano ad una società straniera, e non è poco se si conta che FiberCop è una società creata ad hoc per la gestione delle infrastrutture dell’intera rete nazionale italiana. Goodbye fibra ottica Nella newco verranno inserite ... Leggi su ilprimatonazionale

