Arrestato in hotel: stava per volare in Grecia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, estorsione e rapina, era pronto a fuggire in Grecia, ma i carabinieri di Gallarate lo hanno individuato ed Arrestato a Somma Lombardo. Si ... Leggi su ilgiorno

Profilo3Marco : RT @LaStampa: Rusesabagina è stato arrestato a Dubai con l’accusa di pianificare un attentato. Ma la figlia: sequestrato dagli 007 di Kigal… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Rusesabagina è stato arrestato a Dubai con l’accusa di pianificare un attentato. Ma la figlia: sequestrato dagli 007 di Kigal… - oceanerazzurro : RT @beretta_gio: L'eroe di 'Hotel Rwanda' arrestato per terrorismo. La famiglia: 'Persecuzione politica' - beretta_gio : L'eroe di 'Hotel Rwanda' arrestato per terrorismo. La famiglia: 'Persecuzione politica' - Riccardo_1979 : RT @LaStampa: Rusesabagina è stato arrestato a Dubai con l’accusa di pianificare un attentato. Ma la figlia: sequestrato dagli 007 di Kigal… -