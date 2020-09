Arnautovic: “Ho sottovalutato il campionato cinese, mangiavo e bevevo di tutto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Marko Arnautovic si è raccontato ai microfoni di Beanyman Sports, rivelando di aver avuto difficoltà ad affrontare il campionato cinese. Il calciatore, trasferitosi dal West Ham allo Shanghai SIPG, ha ammesso: “Ho sottovalutato il campionato cinese e tutta la situazione. Non mi sono allenato. Non mi sono preso cura del mio corpo. Stavo mangiando. mangiavo e bevevo di tutto. Bevande gassate come Sprite, Coca Cola, Fanta. Insomma tutte quelle bevande zuccherate che non fanno bene al corpo. mangiavo in momenti sbagliati”. “Non dormivo neppure perché quando sono arrivato in Cina mi ci sono volute circa tre settimane prima di potermi adattare al tempo. Andavo a letto alle 6 o alle 7 del mattino e ... Leggi su sportface

