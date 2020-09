Armine, la modella di Gucci, risponde alle critiche (Di mercoledì 2 settembre 2020) che l’hanno vista protagonista per giorni: “Non posso vietare alla gente di parlare ma posso ignorarla” La miglior arma è l’indifferenza, si sa. In questi giorni, Armine Harutyunyan – la modella di Gucci che la maison ha eletto tra le 100 donne più sexy al mondo – ha dovuto ripeterselo più… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ma in ogni caso è certamente sbagliato accanirsi contro qualcuno per il suo aspetto fisico, che secondo gusto personale, non si ritiene appropriato ad un dato contesto. Ma la modella non si è lasciata ...Armine Harutyunyan è nata nel 1997 ad Erevan, la capitale dell'Armenia, e fino a qualche tempo fa non avrebbe mai immaginato di diventare una modella. Fin da ragazzina ha voluto seguire le orme del no ...