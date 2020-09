Armine Harutyunyan, saluto fascista a Roma: “Era uno scherzo” – FOTO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Armine Harutyunyan ha scatenato l’ira dei follower dopo una FOTO pubblicata a Roma. La modella si trova nella FOTO davanti l’Altare della Patria con il braccio teso in avanti che ricorda il saluto fascista. La modella Armine Harutyunyan è al centro in questi giorni di una bufera mediatica. Inizialmente la 23enne armena – modella di Gucci – ha dovuto vedersela con gli haters di Instagram che l’hanno presa di mira sul suo aspetto fisico. La questione è nata per la sua presenza tra le donne più sexy del 2019. Un fatto abbastanza datato, così come la sua FOTO scattata lo scorso giugno a Roma. Il 13 giugno la modella aveva pubblicato una ... Leggi su bloglive

