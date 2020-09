Armine Harutyunyan, avete visto la madre? Chi è Izabella [FOTO] (Di mercoledì 2 settembre 2020) Armine Harutyunyan, la modella 23enne di origine armene scelta da Gucci come testimonial, è finita di recente al centro dell’attenzione per via di alcuni insulti e offese ricevute sul web. Ma avete mai visto la madre? Chi è Izabella Azizyan. Chi è Izabella Azizyan Si chiama Izabella Azizyan ed è la mamma di Armine Harutyunyan. … L'articolo Armine Harutyunyan, avete visto la madre? Chi è Izabella FOTO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

chetempochefa : Le persone si spaventano da ciò che è diverso. Non posso impedire loro di sparlare, ma posso ignorarle. Ci sono mod… - elenabonetti : Armine Harutyunyan viene insultata perché per alcuni - troppi - il suo volto non sarebbe abbastanza bello per conse… - flapanteriore : RT @DSantanche: Solidarietà alla modella di #Gucci Armine Harutyunyan che in questi giorni è vittima di offese e insulti gratuiti sul web.… - Scisciano : Armine Harutyunyan, con lei Gucci solleva la querelle sulla percezione della bellezza - lunaluvmoon : RT @mrzcsn: Armine Harutyunyan è la nuova modella di Gucci che va fuori da tutti i soliti canoni di bellezza ed è fantastico Dovremmo smet… -