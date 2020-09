Apple, disponibili le notifiche di esposizione alla COVID-19 senza Immuni (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’ultimo aggiornamento del software degli iPhone permette di ricevere notifiche in caso di possibili contatti con persone positive alla COVID-19. Come preannunciato nei giorni scorsi Apple ha diffuso da poche ore anche in Italia l’aggiornamento 13.7 di iOS, il suo sistema operativo per dispositivi mobili. La nuova principale funzionalità introdotta con l’aggiornamento riguarda la possibilità di ricevere su iPhone e iPad, anche senza Immuni, notifiche riguardo all’esposizione alla COVID-19. In sostanza, in accordo con le autorità sanitarie, il sistema permette di informare i possessori del dispositivo mobile circa la possibilità di essere rimasti contagiati. ... Leggi su bloglive

