Appendino: “Entro la settimana il piano trasporti per le scuole” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si lavora sul piano trasporti per la riapertura delle scuole e la sindaca Chiara Appendino fa sapere che sarà pronto entro la fine della settimana. “A seguito delle linee guida definite dalla Conferenza Stato-Regioni, stiamo lavorando a un piano per potenziare il servizio di trasporto pubblico in vista della riapertura delle scuole. A tal proposito si è tenuto un primo incontro in Prefettura, a cui hanno partecipato, con la Città, Gtt, Regione, Agenzia della Mobilità e Ufficio scolastico regionale, che si aggiornerà giovedì, prevedendo entro la fine della settimana la presentazione del piano definitivo” ha precisato la prima cittadina. Appendino ha commentato anche l’annuncio ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Appendino: “Entro la settimana il piano trasporti per le scuole” #Torino - alcinx : RT @discoradioIT: ?? #scuola e #Covid, 'modello #Genova' per #Torino: lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici e adegua… - discoradioIT : ?? #scuola e #Covid, 'modello #Genova' per #Torino: lavori di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Appendino “Entro Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera