Anziano muore nel supermercato del centro Euroma 2: clienti evacuati (Di mercoledì 2 settembre 2020) . L’uomo, 73 anni, si è sentito male mentre faceva la spesa Un uomo Anziano di 73 anni, è morto all’interno del supermercato del centro commerciale Euroma 2, a Roma, forse per un malore improvviso. L’uomo stava facendo la spesa quando avrebbe accusato il suddetto malore. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Giacomo_Dan : @matguidi @fgavazzoni A maggior ragione penso proprio di sì: è 'preferibile' salvare un giovane, che non un anziano… - Aeglos01173102 : @sia_riuk @newsbigone Ma assolutamente no. Non puoi mettere sullo stesso piano un signore anziano che è morto con i… - NewSicilia : #Naro, tragedia in campagna: anziano colpito da #malore mentre brucia sterpaglie muore carbonizzato. La vittima è G… - HariSel95300131 : @fgavazzoni Un anziano 80enne, diabetico, cardiopatico iperteso sta camminando per strada. Un delinquente gli sferr… - ottopagine : Battipaglia: malore alla guida, muore un anziano #Battipaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano muore Anziano muore solo in casa: la tragica scoperta della badante AvellinoToday Covid19, muore all’ospedale di Ragusa una donna di Avola, secondo decesso in appena 24 ore

E’ morta all’ospedale di Ragusa l’anziana donna di Avola che era stata ricoverata a seguito del contagio da Covid19. La paziente, dopo la sua positività era stata trasferita prima al Maggiore di Modi ...

Tragedia in mare, sub muore dopo un'immersione

L'uomo di 75 anni era andato a fare un'immersione con un diving. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma per l'uomo non c'è stato niente da fare CAPOLIVERI — Tragedia vicino alla spiaggia di Buzzancone ...

E’ morta all’ospedale di Ragusa l’anziana donna di Avola che era stata ricoverata a seguito del contagio da Covid19. La paziente, dopo la sua positività era stata trasferita prima al Maggiore di Modi ...L'uomo di 75 anni era andato a fare un'immersione con un diving. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso ma per l'uomo non c'è stato niente da fare CAPOLIVERI — Tragedia vicino alla spiaggia di Buzzancone ...