Antonio Ingroia candidato sindaco nel Trapanese, sostenuto anche dal M5s. L’ex pm: “Può diventare modello nazionale” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Antonio Ingroia candidato sindaco di Campobello di Mazara, nel Trapanese: l’ex procuratore aggiunto della Dda di Palermo è sostenuto anche dal Movimento 5 stelle. La sua candidatura è stata promossa dal comitato ‘Cambiamo Campobello’, formato da cittadini e componenti di movimenti politici: tra loro Tommaso Di Maria, consigliere comunale M5s, Giuseppe Calcagno (Centopassi), Giuseppe Fazzuni (ex sindaco), Michele Melchiorre (Azione civile-Ingroia), Antonino Gulotta (Movimento Liberi per cambiare). “Cambiare Campobello – ha detto Ingroia – può diventare un modello nazionale“. Ingroia, che dopo aver lasciato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Antonio Ingroia candidato sindaco nel Trapanese, sostenuto anche dal M5s. L’ex pm: “Può diventare modello nazional… - MPenikas : FQ: Antonio Ingroia candidato sindaco nel Trapanese, sostenuto anche dal M5s. L’ex pm: “Può diventare modello nazi… - Agenzia_Dire : Arriva l'ufficialità della candidatura dell'ex magistrato Antonio #Ingroia alle prossime #comunali a Campobello di… - GiancarloSpera2 : RT @Libero_official: L'ex pm Antonio #Ingroia torna in politica, dopo l'infelice candidatura a premier nel 2013: ora ambisce alla poltrona… - TerryEmpyre : RT @Libero_official: L'ex pm Antonio #Ingroia torna in politica, dopo l'infelice candidatura a premier nel 2013: ora ambisce alla poltrona… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Ingroia

Palermo, 2 set. (askanews) - Nel corso di una conferenza stampa Antonio Ingroia, ex magistrato antimafia, ha accettato la candidatura a sindaco della città di Campobello di Mazara nel trapanese. Un ap ...L’ex pm di Palermo Antonio Ingroia ha accettato la candidatura a sindaco di Campobello di Mazara, nel Trapanese, dove stamane ha indetto una conferenza stampa per rispondere all’appello avanzato dal c ...