Antonella Clerici, slitta ancora il ritorno in onda: la situazione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo contrattempo nel percorso di ritorno in onda per Antonella Clerici. Come emerso nelle scorse ore, infatti, lo show che riporterà in televisione la nota e apprezzata conduttrice si farà attendere ancora un pò. Se in un primo momento era stato fissato per il 7 settembre, poi rimandato al 21, il rotocalco E’ Sempre Mezzogiorno dovrebbe ora vedere la luce il 28 settembre prossimo.Come mai? E’ sempre mezzogiorno: slitta al 28 settembre il ritorno della Clerici Dunque Antonella Clerici dovrebbe poter rivedere la luce rossa dell’onda il 28 settembre: lo spostamento sembra poter esser dovuto alla complicata scenografia che sta prendendo vita negli studi milanesi di ... Leggi su italiasera

