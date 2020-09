Anticipazioni Un Posto al Sole, Puntate 7-11 Settembre 2020: Susanna Non Sposa Niko! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anticipazioni Un Posto al Sole Trama Puntate da lunedì 7 Settembre a venerdì 11 Settembre 2020: Susanna lascia sull’altare Niko. Viola parte! Anticipazioni Un Posto al Sole: tutti sono sconvolti dopo la decisione di Susana di non pronunciare il fatidico “si”! Viola decide di lasciare la città ed Eugenio tenta il tutto e per tutto per riconquistarla. Nel frattempo, Filippo ed Irene riescono a stupire Serena che ripensa alla sua vita con il marito e la sua bambina. Fabrizio, intanto, ritorna a Napoli con importanti novità! Riparte, puntuale come sempre, un nuovo appuntamento con la soap partenopea, pronto a stupirci come non mai! Le nuove ... Leggi su uominiedonnenews

