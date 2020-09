Anna Tatangelo Instagram, festeggiamenti per “Guapo” che raggiunge 7milioni di views (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anna Tatangelo continua la sua piccola rivoluzione personale. In questo 2020 la cantante ha dato una vera e propria scossa alla sua vita dalla fine della relazione con Gigi D’Alessio al suo cambio di look. Proprio come una fenice è risorta dalle ceneri del suo ultimo rapporto con un nuovo sprint. La cantante non ha cambiato solo colore di capelli, ma anche genere musicale. In molti l’hanno definita la nuova regina della trap e sembra che questo cambiamento sia piaciuto molto. Il suo ultimo singolo, “Guapo”, ha raggiunto 7000000 di views. La Tatangelo ha deciso di festeggiare con una foto tra il simpatico e il sensuale. Leggi anche –> Anna Tatangelo a mollo in piscina: esplosiva provocazione Anna Tatangelo e il ... Leggi su urbanpost

comilara : RT @mely_mess: @comilara Bastardo di Anna Tatangelo oppure Vaffanculo di Marco Masini. - maxsuchromatica : - Anna Tatangelo IN NAPOLETANO Sta lavorando ad un disco e lei ha sempre optato per Sanremo per fare promozione - C… - mely_mess : @comilara Bastardo di Anna Tatangelo oppure Vaffanculo di Marco Masini. - MIRASLAVAWOLF : Anna Tatangelo - Libera (Videoclip) - RapBeatsRadio : In questa atipica estate 2020 si è parlato tantissimo di @geolier2, del suo album 'Emanuele' uscito nel 2019 ma tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo Instagram, festeggiamenti per le 7000000 views di "Guapo" UrbanPost Anna Tatangelo, lato B esplosivo in primo piano: una bomba sexy! FOTO

La Tatangelo infiamma i fan con altri scatti super sensuali su Instagram. L'ultimo scatto la ritrae in piscina mentre si rilassa: tutti pazzi per il suo lato B. Anna Tatangelo bomba sexy: lato B esplo ...

Anna Tatangelo, avete mai visto il fratello?

Sembrava il gossip ‘top’ dell’estate 2020, invece… tanto rumore per nulla! Anna Tatangelo, infatti, ha postato su Instagram alcuni scatti in piscina in cui appare in bikini arcobaleno, in splendida fo ...

La Tatangelo infiamma i fan con altri scatti super sensuali su Instagram. L'ultimo scatto la ritrae in piscina mentre si rilassa: tutti pazzi per il suo lato B. Anna Tatangelo bomba sexy: lato B esplo ...Sembrava il gossip ‘top’ dell’estate 2020, invece… tanto rumore per nulla! Anna Tatangelo, infatti, ha postato su Instagram alcuni scatti in piscina in cui appare in bikini arcobaleno, in splendida fo ...