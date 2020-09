Animali Fantastici 3: le riprese riprenderanno a ottobre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nonostante le polemiche e i problemi personali che hanno colpito parte del cast e la stessa J.K. Rowling, le riprese di Animali Fantastici 3 dovrebbero ripartire il mese prossimo. Nonostante gli innumerevoli problemi piovuti su vari membri del team, Animali Fantastici 3 sta per riesumare la produzione. Salvo imprevisti, le riprese del terzo capitolo della saga fantasy dovrebbero prendere il via in Inghilterra a ottobre. Animali Fantastici 3, diretto da David Yates, proseguirà il racconto delle avventure dello stregone e magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) negli anni '20. L'accoglienza al botteghino del sequel, Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, non è stata delle ... Leggi su movieplayer

