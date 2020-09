Animal Crossing | New Horizons incontraJoe Biden? La campagna elettorale USA prende una strana piega

Animal Crossing: New Horizons incontra...Joe Biden? La campagna elettorale USA prende una strana piega (Di mercoledì 2 settembre 2020) Già da ieri, 1° settembre, i giocatori di Animal Crossing: New Horizons potranno addobbare le loro case sull'isola con i cartelli ufficiali di Joe Biden come parte dell'iniziativa della campagna elettorale per organizzare chi voterà questo autunno.Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus negli Stati Uniti, campagne come quella di Biden sono state costrette a ripensare completamente all'organizzazione. Invece di creare raduni tra persone, il team di Biden ha optato per eventi e raccolte di fondi in streaming dal vivo insieme a produzioni e interviste da casa. L'intera Democratic National Convention si è tenuta praticamente all'inizio di questo mese, con la maggior parte degli ospiti in streaming su software video come Zoom in cui ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #AnimalCrossingNewHorizons usato per la campagna elettorale di Joe Biden. - beef_crossing : i wanna play animal crossing SO BAD LJFKJGLJFJGJLFJGJRG - mitsukiakari : io che litigo coi pesci di settembre su animal crossing - dev_grin : Pra torno su animal crossing a godermi la mia isola PIENA di alberi perché non sono una testa di cazzo che fa spend… - lemonuyu : spero che animal crossing pcamp metta le cose da appendere ai muri xke non so dove sbatterle dieci foto degli animali amici -