Andrea Sabìa | «Le nuove rassicurazioni dopo il lockdown»

Andrea Sabìa: «Le nuove (r)assicurazioni dopo il lockdown» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Durante la creazione di Bene Assicurazioni, appena 3 anni fa, Andrea Sabìa ha radunato cervelloni, statistici e data analist per calcolare quali fossero i rischi da tenere d’occhio per i prossimi 10 anni. Al primo posto c’erano gli attacchi informatici ad aziende e istituzioni. Al secondo, una pandemia. «Pensavamo che la tecnologia avrebbe risolto tutto. Ma la verità è che nessun rischio è mai azzerabile». E così il Covid e il conseguente lockdown hanno cambiato il mondo partendo dalle nostre abitudini passate, passando dalle nostre preoccupazioni presenti e finendo coi nostri bisogni di (r)assicurazioni. Ai #TheConnectors come lui, amministratore delegato della compagnia assicurativa che oggi conta 280 agenzie in tutta Italia e punta ad avere 500 mila clienti entro fine anno, spetta il compito di fiutare quei bisogni, prevedere quelle preoccupazioni e offrire un prodotto al passo coi tempi futuri. Leggi su vanityfair

