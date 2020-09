Andrea Melchiorre, l’influencer positivo al Covid in quarantena in Sardegna: “Chi paga l’affitto extra della casa? Lo Stato?” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Tesò se andate in Sardegna e non avete due lire al pizzo cazzi vostri”. L’influencer Andrea Melchiorre, risultato positivo al Covid durante una vacanza in Sardegna, continua la quarantena in Costa Smeralda. E da lì, da un appartamento con spiaggetta privata, continua ad aggiornare i followers sul suo isolamento. Proprio ieri l’ex volto di “Uomini e Donne” ha aperto un dibattito sugli affitti degli appartamenti. L’influencer ha chiesto ai suoi followers se dev’essere lo Stato ad accollarsi il pagamento delle due settimane in più nell’appartamento in caso di positività al Covid o se dev’essere una spesa a carico dell’inquilino. Insomma, se una ... Leggi su ilfattoquotidiano

