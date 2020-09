Andrea Damante sul presunto flirt dopo Giulia De Lellis: “Portate rispetto” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Damante ha perso la calma su Instagram dopo che il settimanale Chi ha pubblicato un suo nuovo presunto flirt dopo Giulia De Lellis. Andrea Damante, dopo la conferma del periodo di crisi che sta vivendo con la sua Giulia De Lellis, è stato il protagonista di numerosi gossip, l’ultimo lanciato dal settimanale Chi, che … L'articolo Andrea Damante sul presunto flirt dopo Giulia De Lellis: “Portate rispetto” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ArmandaGelsomin : RT @perchetendenza: #damellis: Per la storia pubblicata da Andrea Damante su Instagram - CheDonnait : #AndreaDamante perde la calma su Instagram e rompe il silenzio sul presunto gossip che lo vedrebbe aver voltato pag… - blogtivvu : “Risparmiatevi questa merd*”, Andrea Damante sbotta e parla della crisi con Giulia De Lellis!? ?? Ti raccontiamo tu… - gossipblogit : Andrea Damante, nuova fidanzata? Si chiamerebbe Martina - Aggiornamento: lui smentisce - letterstohaz : Andrea Damante che asfalta giornaletti da due spicci #damellis -

Il 30enne attacca il settimanale ‘Chi’ che ha parlato di una certa Martina… Conferma di essere in crisi con Giulia De Lellis e chiede rispetto Stavolta non ci sta. Andrea Damante, famoso per aver mess ...La storia tra i Damellis si è appena conclusa ma Andrea sembra già aver voltato pagina. Nella vita di Damente, infatti, ci sarebbe una nuova donna, almeno secondo quanto riportato dal settimanale “Chi ...