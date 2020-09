Andrea Damante smentisce il nuovo flirt (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Damante smentisce qualsiasi voce sul suo nuovo flirt. Di recente infatti il settimanale Chi ha raccontato che il Dj aveva un nuova fiamma. Andrea, furioso ha tempestivamente smentito tutto! Andrea Damante e Giulia De Lellis stanno vivendo un difficile momento di crisi. I due hanno trascorso parte dell’estate separati. Inoltre hanno preferito non parlare molto della loro situazione, e mantenere una certa privacy. Infatti l’unica cosa cheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ciccio_co : Andrea Damante è il George Leonard dei nostri tempi - leggoit : Andrea Damante e la nuova fidanzata, è furia social: «Questa volta non permetterò di essere infangato» - e62de31265574eb : RT @vieniavedere14: ANDREA DAMANTE HA PARLATO HO I BRIVIDINI 2 settembre 2020 io c'ero ... #damellis - zaynholdme : RT @perchetendenza: #damellis: Per la storia pubblicata da Andrea Damante su Instagram - AlteaZucchini : RT @perchetendenza: #damellis: Per la storia pubblicata da Andrea Damante su Instagram -